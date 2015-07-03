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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:32 BJT

《香港报摘》--信报7月3日

* 要闻版头条：

--内地监管部门前晚漏夜急推三招救市，但始终不敌市场＂无形之手＂，A股愈救愈跌，上证综指昨天曾进一步急挫逾6%。

* 其他：

--继中国证监会、券商维稳后，保险公司亦誓师发出维稳讯息。华夏人寿保险发声明表示，该公司坚定看好内地证券市场，已在近期大举于股市逢低买入，并正在增持。

--市场消息指，以杭州为基地的浙商银行计划最快于今年第四季上市，集资10亿美元，并正与中信证券、中金、高盛及农银国际就上市进行磋商。

--联想集团 主席杨元庆透露，集团正与京东 合作销售机价约1,000元人民币的智能手机；而与淘宝合作推出的大屏幕手机亦有不错的表现。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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