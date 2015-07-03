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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:41 BJT

中国个股：齐星铁塔拟定增募集至多63亿元，收购北讯电信及网络扩容项目

路透上海7月3日 - 停牌近八个月的中国山东齐星铁塔科技股份有限公司 周五公布定增预案，拟向大股东龙跃投资等非公开发行A股募资至多63亿元人民币，用于收购北讯电信100%股权及北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。

公告指出，本次非公开发行股票数量不超过10.227亿股。发行价格为6.16元/股，发行对象包括10名特定投资者，包括大股东龙跃投资、信利隆科技、泰生鸿明、德勤贸易、兴隆17号资管计划、天安财险等，上述发行对象均以人民币现金方式认购。

本次募集资金将用于收购北讯电信100%股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，公司将在原有各类铁塔产品以及立体停车设备的生产、销售业务基础上新增无线宽带数据服务业务，打造新的利润增长点。

截至目前，北讯电信拥有的“增值电信业务经营许可证”涵盖了多项电信业务经营许可，获准经营的电信业务及覆盖地域包括：全国范围内的甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东的无线数据传送业务和信息服务业务。

北讯电信的经营范围还包括北京、天津、上海、广东的因特网接入服务业务；北京、天津、上海三个直辖市以及石家庄、唐山、秦皇岛、沈阳、南京等21城市呼叫中心业务。

北讯电信今年一季度实现净利润1,123万元，而根据业绩承诺，北讯电信2015-2017年的税后净利润分别不低于14,350万元、27,520万元和45,050万元。

齐星铁塔因筹划重大事项，自去年11月中旬起停牌，停牌前收报6.38元。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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