版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:33 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月3日

**上海证券报**

--停牌近8个月的齐星铁塔 2日晚披露了定增收购预案，拟以6.16元/股的价格定增约10.23亿股，募资63亿元人民币用于收购北讯电信100%股权及投建北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。若成行，公司主业将由目前的铁塔生产拓展至无线宽带数据服务领域。

**证券时报**

--记者获悉，海南银行高管团队已正式出炉。海南金融办主任王年生将出任该行董事长，按照银监会批复要求，海南银行的筹建工作需在7月13日前完成，随后取得开业批复，并领取金融许可证、完成工商登记，择机开业。

--自6月19日以来，两融余额已连降八日，由最高点的2.27万亿元减少至6月30日的2.04万亿元，期间累计缩水2,377亿。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐