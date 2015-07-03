版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:45 BJT

南华期货：中国期指多空双双减仓

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

周四，股指期货高开低走，沪深300股指期货主力合约IF1507以4874点开盘，高开15.8点，盘中最高虽涨至4908.6点，但随后开始大跌，最低跌至4570点，尾盘收于4587.2点。

　　数据显示，前20名席位在IF1507和IF1509合约上共持买单110502手、卖单127824手。主力净空持仓量18290手，较前一交易日微幅增加1061手。进一步来看， IF1507合约前20多方合计减持买单4894手，前20空方合计减持卖单7157手。其中多方席位方面，海通期货、浙商期货和永安期货席位分别大幅减持买单5301手、1463手和1201手，但广发期货和上海东证席位却分别增仓1155手和1086手。空方席位方面，中信期货、方正中期、永安期货和华泰期货席位分别减持卖单2569手、1499手、1106手和1023手，而国泰君安期货和浙商期货席位分别增仓1442手和1440手。在IF1509合约上，前20多方增持买单773手，前20空方增持卖单1552手。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐