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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:51 BJT

国泰君安期货：上海螺纹钢价格难反弹，钢厂陆续检修

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

近期螺纹钢期价不断挑战新低，2100元/吨整数关口面临下破压力。从技术面来看，螺纹1510合约持续走弱，周K线依旧处于振荡寻底的过程中，单边下跌趋势明显。从基本面来看，需求萎缩，库存上升，成本支撑减弱，叠加资金紧张压力，螺纹钢现货价格已经跌至十几年来新低，且仍有下行压力。

　　从出口来看，5、6月以来，钢厂内贸订单向出口转移的迹象很明显，主要在于国内需求萎缩明显。但6月以来，随着钢材价格加速下跌，出口报价跟跌迹象极为明显。由于钢厂亏损，已经有钢厂表示无法接单。从贸易商的角度，现在背对背有利润订单已经接不到，都是贴水5—10美元/吨先接单，赌后期国内市场继续下跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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