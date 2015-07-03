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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:42 BJT

招金期货：空头无心恋战，沪银引来逢低做多机会

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

2015年初夏，白银延续了趋弱的历史表现。自5月下旬以来，受美国经济数据持续向好的压制，银价累计跌幅逾12%，目前已逼近2014年四季度以来形成的四重底支撑区。在空头持仓持续增加的环境中，虽然多头信心连遭重挫，但空头力量似乎也无恋战之心，市场成交量低迷。

进入5月之后，市场对于中国股市难以持续的担忧日益增强。随着中国投资者防止风险过于集中的资产配置思维升温，中国贵金属需求不佳的状况得到改善。数据显示，5月中国内地自香港进口的黄金数量环比大增35%。另据瑞士海关数据显示，5月中国大陆黄金进口环比增长24%，同比大增800%。

　　在过去的三周，由于对场外配资监管趋严，中国股市以相当激烈的方式完成了自去年四季度牛市启动以来第一次中级调整。资本具有趋利避害的特性，沪深股市此轮剧变势必会刺激资本避险。作为传统避险工具的贵金属，无疑将成为我国金融资本配置的重要资产之一，这对于后市银价构成利好。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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