招金期货：空头无心恋战，沪银引来逢低做多机会

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下内容节选自7月3日的《期货日报》：
2015年初夏，白银延续了趋弱的历史表现。自5月下旬以来，受美国经济数据持续向好的压制，银价累计跌幅逾12%，目前已逼近2014年四季度以来形成的四重底支撑区。在空头持仓持续增加的环境中，虽然多头信心连遭重挫，但空头力量似乎也无恋战之心，市场成交量低迷。
进入5月之后，市场对于中国股市难以持续的担忧日益增强。随着中国投资者防止风险过于集中的资产配置思维升温，中国贵金属需求不佳的状况得到改善。数据显示，5月中国内地自香港进口的黄金数量环比大增35%。另据瑞士海关数据显示，5月中国大陆黄金进口环比增长24%，同比大增800%。
在过去的三周，由于对场外配资监管趋严，中国股市以相当激烈的方式完成了自去年四季度牛市启动以来第一次中级调整。资本具有趋利避害的特性，沪深股市此轮剧变势必会刺激资本避险。作为传统避险工具的贵金属，无疑将成为我国金融资本配置的重要资产之一，这对于后市银价构成利好。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同