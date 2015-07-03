《全球重要经济事件一览表》--7月3日-7月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
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7月3日(五)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将于一个关于流动性与市场效能的会议上致开幕词(0545)。会议由欧洲货币与金融论坛组织。
立陶宛维尔纽斯--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一项主题为民间信贷流动之量化限制的会议中发表主旨演讲(0600)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于记者会中公布最佳化分析结果(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告，之后举行记者会。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)与金融稳定部部长Kasper Roszbach将出席记者会。
瑞典ALMEDALAN--瑞典央行第一副总裁 Kerstin af Jochnick就央行的利率决策举办一场说明会。
7月4日(六)
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在瑞典北欧斯安银行(SEB)银行家之日活动上就“低利率环境的金融稳定性”发表演说。
7月5日(日)
法国普罗旺斯--欧洲央行执委科尔出席当地一场研讨会。(0730)
7月6日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在地区分支经理会议中发表演说(0030)。黑田的演说可能提及央行对经济、物价变化和货币政策的看法。日本央行也将公布日本各地区的季度报告，该报告将成为央行下次政策会议所审视的因素之一。
7月7日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议(0430)。
巴黎--法国金融业高管会议。演讲嘉宾包括：法国央行总裁诺亚、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西。
7月8日(三)
华盛顿--美国财政部长杰克卢出席一项主题为财政与货币政策的活动，此活动由布鲁金斯学会的哈钦斯中心(Hutchins Center)所举办(1230)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在国际商业银行分析师会议上就经济前景发表演说(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本报告2015年选后预算(1130)。
7月9日(四)
华盛顿--美联储理事布雷纳德于智库两党政策中心组织的一项会议中，就多德-弗兰克法案通过五年后管理之改革与实行发表演说(1400)。
美国斯蒂尔沃特--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储俄克拉荷马分行主持的斯蒂尔沃特经济论坛，就货币政策与经济前景发表演说(1630)。
伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。
法兰克福--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔出席德国央行“历史转折点：危机对各国央行任务与实践产生的改变”会议的小组讨论，讨论主题为“各国央行与财政当局”(0945)。
7月10日(五)
纽约--美国财政部长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话。(1200)
克里夫兰--美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部(City Club of Cleveland)发表讲话。(1600)
美国VICTOR-波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在洛矶山经济年度峰会中发表演说(1535)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同