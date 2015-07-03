版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:46 BJT

光大期货：潜在利多浮出水面，大连鸡蛋期货9月合约有望上行

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

周四，鸡蛋主力1509合约期价早盘下探后尾市扬升。近两周鸡蛋主力1509合约期价围绕4000点整数支撑区间振荡。技术图表显示，鸡蛋9月期价在4000点整数支撑表现抗跌。考虑到9月鸡蛋是全年价格消费的最高点，多空双方在4000点附近的价格争夺也变得更为激烈。

最新消息显示，7月1日全国鸡蛋各省均价为3.11元/斤，较前期价格低点3元/斤上涨0.11元/斤，涨幅3.6%。目前，主销区鸡蛋均价为3.26元/斤，环比持平。北京、上海、福建、天津等多地蛋价企稳。淘汰鸡价格方面，目前全国淘汰鸡均价为4元/斤。受肉鸡价格低迷影响，淘汰鸡价格整体持稳。其中，黑龙江、辽宁等地淘汰鸡现货报价分别达到4.08元/斤及4.22元/斤的价格高点。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐