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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:48 BJT

银河期货：产量和进口双降，焦煤供应开始减少

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

经历4月中旬至5月上旬的短暂反弹之后，煤焦钢产业链重回低迷状态，螺纹、钢坯现货再次顺畅下跌，双双跌至20年低点，且暂无见底迹象。与此同时，原材料价格却表现坚挺，铁矿石最强，焦煤次之。

库存偏低与供给缩减是现实存在的因素，对现货价格支撑力度较强，且在焦煤期货价格几乎平水于现货的情况下，产业客户主动做空的意愿不强。2015年以来，焦煤产量与进口量均较少，即使需求受到钢厂停产冲击，焦煤库存水平也难以出现大幅上涨。目前焦煤出现趋势性下跌概率较小，又面临库存偏低的问题，做空的风险收益比弱于做空螺纹或铁矿石。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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