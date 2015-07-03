宝城期货：需求淡季大商所焦炭期价料再度下探

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下内容节选自7月3日的《期货日报》：
6月中旬以来，焦炭期货主力1509合约破位下行，一路震荡走低，市场做空情绪较浓。尽管本周焦炭期价略有企稳反弹之势，但面对下游钢市量价齐跌、需求转淡以及原料采购放缓等诸多不利因素制约，其上行意愿并不强烈。预计未来焦价低迷走势还将延续，不排除有再度下探的可能。
面对下游钢市偏弱的需求，焦炭行业自然无法独善其身。5、6月国内焦炭市场整体弱势，部分地区出现报价小幅松动迹象。据了解，由于钢市表现低迷，河北不少钢厂增大高炉检修力度，引发粗钢产量出现环比回落现象，因而减少对焦炭的采购需求。同时钢企已向焦化企业提出降价诉求，而山西地区焦化厂在短期内暂未有妥协迹象，采取较低开工率的措施来“对抗”下游钢厂“无理”要求。据统计，5月中国焦炭产量为3,769万吨，同比下降3.8%。1—5月累计产量18,728万吨，同比下降2.3%。受此影响，钢厂与焦化厂双方陷入僵局，焦市交投变得愈加低迷。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同