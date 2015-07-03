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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:51 BJT

宝城期货：需求淡季大商所焦炭期价料再度下探

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

6月中旬以来，焦炭期货主力1509合约破位下行，一路震荡走低，市场做空情绪较浓。尽管本周焦炭期价略有企稳反弹之势，但面对下游钢市量价齐跌、需求转淡以及原料采购放缓等诸多不利因素制约，其上行意愿并不强烈。预计未来焦价低迷走势还将延续，不排除有再度下探的可能。

面对下游钢市偏弱的需求，焦炭行业自然无法独善其身。5、6月国内焦炭市场整体弱势，部分地区出现报价小幅松动迹象。据了解，由于钢市表现低迷，河北不少钢厂增大高炉检修力度，引发粗钢产量出现环比回落现象，因而减少对焦炭的采购需求。同时钢企已向焦化企业提出降价诉求，而山西地区焦化厂在短期内暂未有妥协迹象，采取较低开工率的措施来“对抗”下游钢厂“无理”要求。据统计，5月中国焦炭产量为3,769万吨，同比下降3.8%。1—5月累计产量18,728万吨，同比下降2.3%。受此影响，钢厂与焦化厂双方陷入僵局，焦市交投变得愈加低迷。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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