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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:01 BJT

《全球汇市》美元下跌，受累于令人失望的美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1087 1.1083 +0.04 -8.35 1.2097

美元/日圆 122.88 123.04 -0.13 +2.67 119.68

欧元/日圆 136.24 136.37 -0.10 -5.90 144.78

美元/瑞郎 0.9428 0.9432 -0.04 -5.16 0.9941

英镑/美元 1.5613 1.5606 +0.04 +0.26 1.5573

美元/加元 1.2546 1.2536 +0.08 +7.99 1.1618

澳元/美元 0.7641 0.7628 +0.17 -6.45 0.8168

新西兰元/美元 0.6722 0.6717 +0.07 -13.79 0.7797

澳元/日圆 93.890 93.850 +0.04 -3.95 97.750

新西兰元/日圆 82.600 82.650 -0.06 -11.48 93.310

英镑/日圆 191.85 192.02 -0.09 +2.93 186.38

澳元/新西兰元 1.1359 1.1339 +0.18 +8.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/王丽鑫；审校 戴素萍/李婷仪/张涛)

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