版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:58 BJT

标题新闻：空客将帮助中国进入飞机座椅制造市场，料可缓解因缺货对全球飞机生产的影响

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐