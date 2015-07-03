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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:12 BJT

国际油市：油价下滑，因美国活跃钻井机数增加及中国将调查股市违规

布兰特原油期货 跌0.23美元，至每桶61.84美元，该合约处于下行走势；自5月初以来其已呈跌势，累计下挫近10%。

澳新银行(ANZ)周五表示，“美国活跃钻机数(rig count)在下跌六个月后已攀升(增加12台至640台)，由此造成负面人气。美国页岩油生产商已将盈亏平衡成本从每桶35美元降至20美元，”

交易商称，亚洲大宗商品市场亦受新闻报导影响，报导称，中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

中国股市沪综指周四收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/于春红; 审校 张荻)

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