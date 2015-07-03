全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
周四的数据显示，美国上月非农就业人数增加22.3万人，低于预期。而美国4月和5月非农就业人数数据也被向下修正。至少有43.2万人脱离了劳动力大军。
受近期强劲的消费支出和住房数据影响，非农就业数据公布之前，市场强烈预期美联储或于9月份实施近10年来的首次加息。但弱于预期的就业数据降低了投资者对加息的预期。
隔夜市场金价在就业数据公布后收复了部分失地，美元指数也自三周高点回落。
美国加息会提振美元，但会削弱黄金需求。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四称，其黄金持仓量下降0.25%至709.65吨。
市场还关注希腊债务危机的新动向，目前为止危机尚未引发对黄金强烈的避险需求。市场关注焦点是希腊周日的公投。
国际货币基金组织(IMF)周四就希腊面临的财政困境发出严厉警告。希腊选民正准备迎接公投，这将决定希腊在欧洲的命运。
美国市场周五休市，庆祝独立日。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同