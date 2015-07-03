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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:37 BJT

全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱

周四的数据显示，美国上月非农就业人数增加22.3万人，低于预期。而美国4月和5月非农就业人数数据也被向下修正。至少有43.2万人脱离了劳动力大军。

受近期强劲的消费支出和住房数据影响，非农就业数据公布之前，市场强烈预期美联储或于9月份实施近10年来的首次加息。但弱于预期的就业数据降低了投资者对加息的预期。

隔夜市场金价在就业数据公布后收复了部分失地，美元指数也自三周高点回落。

美国加息会提振美元，但会削弱黄金需求。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四称，其黄金持仓量下降0.25%至709.65吨。

市场还关注希腊债务危机的新动向，目前为止危机尚未引发对黄金强烈的避险需求。市场关注焦点是希腊周日的公投。

国际货币基金组织(IMF)周四就希腊面临的财政困境发出严厉警告。希腊选民正准备迎接公投，这将决定希腊在欧洲的命运。

美国市场周五休市，庆祝独立日。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 徐文焰)

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