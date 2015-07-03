基金产业：上半年美股基金撤走596亿美元，料创年度流出纪录--理柏

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透纽约7月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，美国基金投资者上半年从美股基金撤走596亿美元，料将创下美股基金 年度外流金额最高纪录。 数据显示，今年截至7月1日，美股基金流出金额已超过理柏1992年开 始记录以来任何一年的全年纪录。 数据还显示，国际股市基金已吸引1,259亿美元流入，此一金额已超 越去年1,153亿美元的流入。 “美国市场可能有点估值过高、有点泡沫，因此投资者将转往海外寻 求价值更好的标的，”理柏研究分析师Patrick Keon表示。 美国标准普尔500指数 在去年劲升逾11%之后，今年仅上涨0.9% 。 根据数据，总体来看，上半年投资者在股市基金投入644亿美元，还 不到2014全年总额2,314亿美元的三分之一。 相形之下，数据显示上半年应税债券基金吸引493亿美元流入，上年 同期为863亿美元。 截至7月1日止当周，股市基金流出109亿美元，为5月初以来最高；同 期应税债券基金流出46亿美元，此前一周为流入34亿美元。 根据理柏周四公布数据，7月1日止当周，投资者从美国市政债券基金 撤出12亿美元，为19个月以来最高流出水平。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同