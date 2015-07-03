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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:38 BJT

基金产业：上半年美股基金撤走596亿美元，料创年度流出纪录--理柏

路透纽约7月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示
，美国基金投资者上半年从美股基金撤走596亿美元，料将创下美股基金
年度外流金额最高纪录。
    
    数据显示，今年截至7月1日，美股基金流出金额已超过理柏1992年开
始记录以来任何一年的全年纪录。
    
    数据还显示，国际股市基金已吸引1,259亿美元流入，此一金额已超
越去年1,153亿美元的流入。
    
    “美国市场可能有点估值过高、有点泡沫，因此投资者将转往海外寻
求价值更好的标的，”理柏研究分析师Patrick Keon表示。
    
    美国标准普尔500指数 在去年劲升逾11%之后，今年仅上涨0.9%
。
    
    根据数据，总体来看，上半年投资者在股市基金投入644亿美元，还
不到2014全年总额2,314亿美元的三分之一。
    
    相形之下，数据显示上半年应税债券基金吸引493亿美元流入，上年
同期为863亿美元。
    
    截至7月1日止当周，股市基金流出109亿美元，为5月初以来最高；同
期应税债券基金流出46亿美元，此前一周为流入34亿美元。
    
    根据理柏周四公布数据，7月1日止当周，投资者从美国市政债券基金
撤出12亿美元，为19个月以来最高流出水平。(完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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