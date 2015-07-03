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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:34 BJT

金属期市：期铜有望连续第二周收高，受需求复苏前景支撑

美国6月就业成长放缓，众多人力退出劳动力大军，促使美联储在9月升息的预期降温。 美国市场周五将因公众假期休市。

国际货币基金组织(IMF)周四对希腊面临严重的财政困境发出严厉警告，称希腊仍需要数百亿欧元资金以及债务减免。希腊选民正准备迎接周日公投，公投结果将决定希腊在欧洲的未来。

中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

美银美林调降今年与明年铝价预估表示，中国产量增长，导致全球供应过剩。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 李爽/戴素萍)

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