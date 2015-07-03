中国证券：刘纪鹏等五学者建言稳定股市八措施，包括建平准基金--报载

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月3日 - 中国政法大学教授刘纪鹏和北京工商大学教授胡俞越等五家知名学者周五在证券日报发表公开建议，提出稳定股市的八大措施，例如成立股市平准基金、调降印花税、调整新股发行上市政策等。
此次联名建议的学者还包括中国农业大学教授常清、北京大学教授吕随启和清华大学教授崔之元。他们在建言中指出，“这次股市暴跌已蕴含了巨大的金融风险，有可能引发社会动荡。必须用最果断的手段，集中力量，果断出手，维护资本市场稳定和健康向上的大好局面。”
他们指出，应由投资者保护基金和中央汇金等公司牵头成立股市平准基金，由外汇储备出资2,000亿美元，投资者保护基金出资300亿元人民币，公开宣布高调入市。待股市稳定时，平准基金按三公原则及时退出。全部利润，或划拨投资者保护基金，或按1997年香港盈富基金模式还富于民。
他们表示，应果断宣布将印花税从1%降到0.5%；调整新股发行上市政策；监控上市公司重点股东与高管高价变现，出台严格的限制政策；对大户恶意做空予以坚决查处，严格禁止大户超过现货头寸的过度投机做空行为，实行严格的大户报告制度。
他们还建议，应极度重视谣言传言会引发金融系统性风险并导致社会动荡的现实，组织来自民间的专家学者、金融机构、普通投资人的健康力量，对网上的各种谣言和传言建立确实有效的预警防范和对冲机制。还要组建协调机构，建立“一行三会一办”的联席会议制度，“一行三会”和网信办形成一个拳头，统一指挥，步调协调，做好长期作战的准备。
全国政协委员、瑞华会计师事务所合伙人张连起亦在证券日报刊登保卫中国股市的建议，包括调整目前一月两次的新股发行节奏，暂缓发行巨额股份；降低股票交易印花税；设立平准基金，对冲恶意做空风险；严格限制大股东过度减持股份行为；运用大数据监控过度投机的做空行为，适时查处；整合“一行三会”功能，成立“促进资本市场平稳健康发展领导小组”。
近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指 收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同