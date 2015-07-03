欧洲金融：欧洲央行总裁德拉吉称需要单一资本市场监管机构抵御风险

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透法兰克福7月2日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，欧洲透过建立所谓资本市场联盟来达到金融市场一体化的目标，可能会带来更大的金融问题蔓延风险，监管机构需要提高权力来因应这个风险。
德拉吉在米兰发表演说的讲稿中表示，打破欧洲国家界限的一体化资本市场将会带来许多的好处。
债券和股票跨境持仓增加，将能改善风险分摊，并缓和经济下滑对家庭和企业的冲击。这还能让企业有多种融资方式，刺激成长。
但德拉吉表示，欧洲各国在赋税、破产及公司冶理方面的规定不尽相同。
“欧洲金融业的进一步整合可能加剧整个欧陆的系统性风险，这表示，最终应该要为资本市场建立单一的监管机构和宏观审慎工具，”他表示。
“这主要是一个长期的考量；然我们必须记住，必须要有法律工具，才能让深入一体化全面发挥效益，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。