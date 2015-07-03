版本:
中国
债券 | 2015年 7月 3日 星期五 10:25 BJT

欧洲金融：欧洲央行总裁德拉吉称需要单一资本市场监管机构抵御风险

路透法兰克福7月2日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，欧洲透过建立所谓资本市场联盟来达到金融市场一体化的目标，可能会带来更大的金融问题蔓延风险，监管机构需要提高权力来因应这个风险。

德拉吉在米兰发表演说的讲稿中表示，打破欧洲国家界限的一体化资本市场将会带来许多的好处。

债券和股票跨境持仓增加，将能改善风险分摊，并缓和经济下滑对家庭和企业的冲击。这还能让企业有多种融资方式，刺激成长。

但德拉吉表示，欧洲各国在赋税、破产及公司冶理方面的规定不尽相同。

“欧洲金融业的进一步整合可能加剧整个欧陆的系统性风险，这表示，最终应该要为资本市场建立单一的监管机构和宏观审慎工具，”他表示。

“这主要是一个长期的考量；然我们必须记住，必须要有法律工具，才能让深入一体化全面发挥效益，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐