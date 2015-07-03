港报社评：A股去杠杆倍凶险，中央汲教训--经济日报7月3日

中央前晚漏夜出招托市，A股昨却未止泻，反映杠杆牛市升跌皆狂。中央要去杠杆以减凶险，方向正确，惟中央加招救市纵能止泻，更关键是监管机构汲教训，增前瞻性保股市健康。

A股续泻关键是中央图减杠杆，以降风险。皆因A股杠杆日益疯狂，如正规的两融在一年内，由不足4千亿元（人民币，下同），最高暴增至近2.3万亿元，非正规的场外配资市场规模，亦估计达1.7万亿至2万亿元。A股杠杆愈来愈大，尤其以场外配资最凶险，令升市时疯牛狂冲，跌市时则如近日失血难止。

此因正规两融的杠杆，一般仅为本金的一至两倍，面对市况波动的抗压性相对较高，被强制斩仓的风险相对可控；惟非正规场外配资的杠杆，却动辄为本金的三至五倍，甚至10倍，一旦市况急跌，大量场外配资恐倒蚀而被强制斩仓，并触发A股跌势不断加剧，令更多场外配资要被＂斩头＂加速跌势的恶性循环。近期A股持续急泻，正好凸显场外配资的风险。

正因如此，A股市况何时能喘稳，还看两个主要因素。一是A股经中证监的整顿与近两个多星期的显着调整后，杠杆交易尤其场外配资的斩仓潮能否告一段落，纾缓A股沽压，令大市平静下来。

二是中央很可能继续加招托市，除已出台的减交易费、放宽两融限制外，还可透过暂缓新股上市、促＂国家队＂如保险资金、国企等入市等，顶住A股跌势，避免连抗压性较高的正规两融，亦因股市跌势失控爆强制平仓潮，引爆更严重的＂人踩人＂灾难。

惟中央纵能为A股止泻，但今次杠杆疯牛失控，凸显中央图制造国家牛市撑经济，内地金融监管却缺乏前瞻力，未能预视杠杆过高的风险，尤其对场外配资活动规管不足，令场外配资藉监管漏洞急剧膨胀，A股慢牛终演成难以控制的疯牛，触发A股在狂升后的暴挫，徒惹金融动荡。

故中央在托市稳定A股之余，更要汲取眼前教训，加强对杠杆交易尤其场外配资的规管，防止重蹈覆辙，否则天量游资若再藉监管漏洞卷土重来，内地股市自难逃＂一放就乱、一乱就收、一收就死＂的宿命。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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