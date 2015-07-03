港报社评：《国安法》疑虑必须尽快厘清--信报7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
7月1日实在是一个非常特别的日子，这边厢热烈庆祝回归纪念，那边厢游行人士上街示威，尽管人数比去年急跌九成，但仍然4.8万人冒着烈日当空表达诉求；此外，今年7月1日适逢中共建党94周年，全国人大常委会高票通过《国家安全法》。
《国安法》有两项条文提及港澳，第11条规定，中国主权和领土完整不容分割，港澳及台湾同胞有义务维护国家主权、统一和领土完整；第40条则提到，港澳特区政府应履行维护国家安全的责任。人大法工委副主任郑淑娜在记者会表示，有必要将港澳两个特区纳入新法，＂是不言而喻的＂；不过《国安法》并未列入《基本法》附件三，即不会是在香港实施的全国性法律。郑淑娜强调按《基本法》23条，特区政府应自行立法。被问及若在香港参与六四晚会及占中等活动，返回内地会否被视为触犯《国安法》而被捕，郑淑娜没有明确回应。
名义上《国安法》不会在香港实施，特首梁振英前日亦清楚表明，目前没有计划就《基本法》23条立法。然而有一点令人十分疑虑，昨日有传媒报道，根据＂接近中央政府消息人士＂指出，《国安法》属原则 性法例，至今未有具体操作罚则，但一旦落实细节，于香港煽动港独，以及多年来组织＂结束一党专政＂活动的人士，例如支联会前主席李卓人，以及现任主席何俊仁，回到内地将因违反《国安法》而被定罪。若然如此说法没有夸张谬误，那么《国安法》好比悬在港人头上的一把刀，没有实施之名，却有让人噤若寒蝉的震慑作用。
就以七一游行为例，有示威者公然高举＂龙狮旗＂，标语直接写明＂香港独立＂和＂香港建国＂，尽管该等小众诉求不得人心，主办单位民阵亦表示诧异和遗憾，但这些示威者在言论自由的香港并没有触犯任何现有法律。问题却是，假如这些＂煽动港独＂的人士进入内地，竟然由于违反《国安法》而被定罪，＂一国两制＂将会受到严重冲击。
基于这点疑虑再延伸下去，新闻工作者经常接触言论大胆的意见领袖，甚至一些被中央政府视作＂颠覆国家＂的汉奸叛徒，新闻工作者会不会因此而受到连累？报道＂煽动港独＂，引述＂宣扬结束一党专政＂，记者踏足内地会不会由于违反《国安法》而被定罪？
维护国家安全的大原则没有人反对，可是香港人往往很难理解内地的法律概念，尤其是执法者的逻辑。在香港，受害人讨公道是天经地义之事，即使伸冤失败，大不了浪费时间，但在内地却有可能触犯＂寻衅滋事罪＂而被拘控。要是在香港做了一些不算犯法的行为，回到内地竟然为此而背负刑责，难免让人感到恐怖。
因此，我们呼吁特区政府以及中央政府，尽快厘清《国安法》对于香港有没有实质性的影响，譬如李卓人和何俊仁之类的支联会成员，过境内地会不会惹上官非。支联会副主席蔡耀昌笑称，成员多年来没有回乡证，不能回到内地，《国安法》对他们没有影响。撇除这种戏谑式自嘲，香港毕竟还有不少人认同支联会，年年参与六四晚会，又有回乡证，政府有责任赋予他们＂免于恐惧的自由＂。
政改方案被否决之后，无论泛民还是中央，异口同声说要加强沟通，若然身为泛民议员的李卓人和何俊仁回到内地有机会被追究，彼此之间的沟通从何说起？没有回乡证的继续没有回乡证，有回乡证的又不敢越雷池半步，香港的政治生态只会进一步两极化。再说，《国安法》的疑虑如果无法释除，《基本法》23条立法必然难上加难。（完）
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