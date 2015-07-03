港报社评：政治偏激吓怕市民，第三条路等待收割--明报7月3日

今年七一游行，参加人数是历来第三低，主办团体民间人权阵线和部分泛民人士同一口径，主要认为连串政治运动，市民有点累了，而且没有即时议题激发市民上街，等等。这些说法或许是原因或原因之一，因为没有实质研究或数据支持，只能姑妄言之、姑妄听之。然而，是否还有其他因素导致游行人数大跌？民阵以至整体社会都不应该回避。例如过去两年，泛民就政改取态偏激，更发起了一场非法占领行动，会否警惕了取态温和务实的市民，因而对游行却步？这是值得讨论的话题。

民阵对今年游行人数，原本信心满满，例如向警方申请不反对通知书时，预料有10万人参加；个别负责人在游行前夕，一再表示对参加人数有信心，并对去年的大规模场面有憧憬。其结果是：按港大两个计算显示，游行人数估算最多有2.7万，最低只有1.8万。这些数字，除了使民阵大失所望，争取民主运动也好像泄了气的皮球，不再意气风发。

游行人数寥落，当然不能说市民放弃普选，不要民主了。民阵和部分泛民人士的解说可能是原因，但是过去两年的一些情况，不应该排除或许吓怕了部分市民，使他们暂时不参加泛民组织的游行。昨日，在电台的phone in节目，有听衆就提出游行人数大减，认为与市民不认同泛民过去一年多的手法有关。这是个别市民的说法，同样未经研究和没有数据支持，不过这个意见值得重视。

香港社会的政治光谱，历来都是中间温和务实占大多数，极左和极右仅各占两端。不过，今次政改发展历程，极左和极右竟然占居主导，温和务实力量被挤压得靠边站，对于一贯崇尚文明理性的香港社会，过去两年的政治生态极不正常。以今次游行主题为例，包括提出修改《基本法》，暴露主办团体的偏激无知，或许使不少人因而却步。

另外，在游行队伍行进过程中，鼓吹港独分子走在队伍前面，挥舞前朝港英旗，宛如在带领游行；当时不少在游行队伍中的市民，对此肯定感到不是味儿。民阵解释当时有纠察曾与港独人士争执，要求他们退到大会的横额之后游行，只是效果不理想，他们对此感到遗憾，云云。在港独问题上，负责人不应该以＂语言伪术＂愚弄市民，必须要有清晰说法，让市民知道带领他们游行的民阵，会否把他们带上港独之路。

港独是死路一条，不仅成功机会等于零，而在港独扰攘过程中，北京必然强力对付，整体社会将为此付出巨大代价。因此，对港情稍有认识和负责任的人，都应该与港独划清界线，而非含糊其词。其实，民阵应该要求挥舞港英旗的港独分子离开队伍，而非退到大会横额之后就容忍。若民阵曾经要求港独分子离去，未获理会是一个问题；若未提出要求，而是容许港独分子成为游行队伍的组成部分，则是另一个问题。就已知事态，民阵未与港独分子切割，是事实。

近日，不少意见探讨政治生态的中间第三条路，其属性有别于极左与极右的政治路线。政治上，中间第三条路肯定应该出现，也有空间让它生存和发展。事实上，原本的政治光谱，一直是中间最大，过去两年由极左与极右主导的格局，属于畸形情况；事物不正常，总要回归正常，第三条路实际上正在等待人们收割。七一游行人数大减，若温和务实市民却步是原因之一，其启迪就是社会开始对过去两年的不正常状况进行反思和调整。只要相信文明理性、温和务实的理念不会消亡，秉持这个理念的人仍然是社会的中坚力量，则政治上的第三条路就是康庄大道，也是使香港重回正轨的道路。（完）

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