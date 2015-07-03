港报社评：打击修楼舞弊，要助小业主知市价--星岛日报7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
沙田翠湖花园的天价维修案出现突破，廉政公署检控维修工程公司的当年东主，指他为投得工程，花了4,000多万元行贿业主立案法团主席和物业管理公司人员。现时法例规定高龄楼宇接受检验维修，以策安全，成为业界肥肉，部分围标行为早已为人诟病，当局打击不易，更加需要加强资讯透明度，帮助小业主掌握市价行情，免遭不法商人鱼肉。
翠湖花园一案被告是否有罪，有待法庭裁决。案件惹人关注，是因为维修费用高达2.6亿元，平均每户要分担数十万元，令人咋舌。部分小业主组织起来，锲而不舍抗争，廉署设立专案小组调查，揭发案中工程公司前东主，还可能涉及其他屋苑的维修舞弊。
为了住客和途人生命安全，当局推行＂楼宇更新大行动＂等措施，提供谘询服务和资助，改善旧楼安全。发生了马头围道旧楼坍塌四死两伤事故后，当局更在2012年推行强制验楼计画，规定本港2万多幢楼龄达30年的楼宇业主，在接到屋宇署通知后，要在三个月内委任注册检验人员。 市区重建局的抽样调查，显示楼龄30年的旧楼中，两成有不同程度的破损。由于屋宇署会优先发信通知缺乏维修的楼宇，因此部分屋苑在楼龄接近30年时，已经展开大规模的维修。这项政策为维修业带来巨额生意。部分屋苑业主立案法团成员串同维修商，透过围标抬价，鱼肉小业主。小业主不仅要支付较多的维修费用，而且羊毛出在羊身上，连贿款都计算在维修成本内，小业主蒙受双重损失。 当局为了杜绝这类弊病，在业主筹备维修阶段，由包括廉署在内的各部门，为业主安排简介会，在检验和修葺阶段提供技术谘询服务。不过，由于贪污行为授受相悦，如果双方都守口如瓶，不易侦破，能够破案的例子只是冰山一角。 因此，在招标阶段即加强小业主的参与角色，确保法团负责人不能够私相授受，对小业主的保障尤其重要。当局要求法团成员申报利益，又打算提高作出有关维修决定的会议法定出席比例，关键在于小业主要善用手中一票，否决不合理的维修费用。 问题是小业主往往不知行情，要他们善用投票权，先要向他们提供简单就手的格价资讯。廉署有和香港大学房地产及建设系合作，推出楼宇维修成本数据库及估算器网站，小业主只须输入楼龄、单位数目等参数，即可得出参考市价。由于楼宇残破程度参差，市价又有波动，故此出来的结果只能有粗略参考价值，但至少有个谱。当局宜普及这个网站，并且协助网站搜集数据，改善准确程度，促使楼宇维修费用有公平合理。（完）
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同