版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:48 BJT

港报社评：打击修楼舞弊，要助小业主知市价--星岛日报7月3日

沙田翠湖花园的天价维修案出现突破，廉政公署检控维修工程公司的当年东主，指他为投得工程，花了4,000多万元行贿业主立案法团主席和物业管理公司人员。现时法例规定高龄楼宇接受检验维修，以策安全，成为业界肥肉，部分围标行为早已为人诟病，当局打击不易，更加需要加强资讯透明度，帮助小业主掌握市价行情，免遭不法商人鱼肉。

翠湖花园一案被告是否有罪，有待法庭裁决。案件惹人关注，是因为维修费用高达2.6亿元，平均每户要分担数十万元，令人咋舌。部分小业主组织起来，锲而不舍抗争，廉署设立专案小组调查，揭发案中工程公司前东主，还可能涉及其他屋苑的维修舞弊。

为了住客和途人生命安全，当局推行＂楼宇更新大行动＂等措施，提供谘询服务和资助，改善旧楼安全。发生了马头围道旧楼坍塌四死两伤事故后，当局更在2012年推行强制验楼计画，规定本港2万多幢楼龄达30年的楼宇业主，在接到屋宇署通知后，要在三个月内委任注册检验人员。 　　市区重建局的抽样调查，显示楼龄30年的旧楼中，两成有不同程度的破损。由于屋宇署会优先发信通知缺乏维修的楼宇，因此部分屋苑在楼龄接近30年时，已经展开大规模的维修。这项政策为维修业带来巨额生意。部分屋苑业主立案法团成员串同维修商，透过围标抬价，鱼肉小业主。小业主不仅要支付较多的维修费用，而且羊毛出在羊身上，连贿款都计算在维修成本内，小业主蒙受双重损失。 　　当局为了杜绝这类弊病，在业主筹备维修阶段，由包括廉署在内的各部门，为业主安排简介会，在检验和修葺阶段提供技术谘询服务。不过，由于贪污行为授受相悦，如果双方都守口如瓶，不易侦破，能够破案的例子只是冰山一角。 　　因此，在招标阶段即加强小业主的参与角色，确保法团负责人不能够私相授受，对小业主的保障尤其重要。当局要求法团成员申报利益，又打算提高作出有关维修决定的会议法定出席比例，关键在于小业主要善用手中一票，否决不合理的维修费用。 　　问题是小业主往往不知行情，要他们善用投票权，先要向他们提供简单就手的格价资讯。廉署有和香港大学房地产及建设系合作，推出楼宇维修成本数据库及估算器网站，小业主只须输入楼龄、单位数目等参数，即可得出参考市价。由于楼宇残破程度参差，市价又有波动，故此出来的结果只能有粗略参考价值，但至少有个谱。当局宜普及这个网站，并且协助网站搜集数据，改善准确程度，促使楼宇维修费用有公平合理。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐