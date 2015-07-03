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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，之前澳洲公布疲弱的零售销售数据

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    * 澳元/美元在逊于预期的澳洲零售销售数据公布后创下新低
    * 5月零售销售较前月上升0.3%，而路透调查预估为增加0.5%
    * 澳元/美元跌至低点0.7616，数据公布前报0.7641
    * 希腊公投在即，先前0.7590-00一线的支撑据说正在逐步减弱
    (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 张涛)

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