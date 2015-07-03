港报社评：创造良好环境，回复市场特性--文汇报7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
最近一段时间，内地股市大幅波动，像过山车那样急升急跌，令投资者时而欣喜若狂，时而心惊胆颤。昨日也是全天高低波幅达一成。出现这样大幅波动的原因值得关注。如何全力打造一个令股市健康发展的良好环境，真正让市场来决定股市的走向和个股的升跌，发挥股市对经济的推动作用，也让投资者得到应有的回报，是值得有关方面认真研究解决的问题。
按照经济学的理论，股票市场是宏观经济的晴雨表，它应该反映出宏观经济的变化。由于中国的股市是在上世纪九十年代初才开始起步，总体上虽是持续向前发展，但期间也经历了许许多多的风风雨雨。尤其是从2007年10月16日，上证指数达到6,124点的历史高位之后，股市就开始辗转下跌，低迷不振，到今年初更跌至2,000点左右的低位。中国经济这几年来一直都有7%-10%的高速增长，但股市却是如此乏力，与宏观经济不俗的表现很不相称。许多专家指出，其中很重要的原因，是内地股市尚未发育成熟，无论从公司上市，还是股票市场的运作等环节上，还存在着许多非市场化的因素影响，特别是受到政策性因素影响更大。
客观上说，中国经济的进一步发展，也需要有一个活跃的股市，有关方面在现阶段采取一些措施来激活股市，也是很有必要的。问题在于市场有其本身的运行规律。对于内地股市来说，最为重要的是创造一个让股市正常运作及健康发展的大环境，提供一个公平、公正、公开的市场环境、尽量与国际接轨的监管及交易制度，依法监管和保障投资者正当的权益。比如，对于散布虚假消息来牟利者、以不正当手段来扰乱市场者、进行内幕交易等等不法行为，监管当局就要大力打击，以确保股市健康发展。
至于股市的走向和个股的升跌，主要应由市场来决定。最近股市的波动与调整，与其前段时间上升过快过猛，也有一定的关系。毕竟三个月内，股市总体竟涨了一倍，牛发疯起来，也是会伤人的。因此，有关方面需要一方面加强监管，打击非法行为，保护投资者利益；同时，也要根据经济运行本身的规律办事，尽量减少对股市的直接影响，让其慢慢回复理性，确保股市朝着稳健的方向运行。
随着中国经济的不断发展，上市公司的赢利能力不断提高，加上有关方面监管股市的经验不断成熟，内地股市还是一个充满希望、能够为理性投资者带来相应回报的巨大宝藏。（完）
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同