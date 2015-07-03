版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:08 BJT

离岸人民币：摩根士丹利五年期宝岛债以4.0%定价--消息

路透台北7月3日 - 两位消息人士周五指出，摩根士丹利 五年期宝岛债已以4.0%定价，共将发行5亿元人民币。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐