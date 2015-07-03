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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:00 BJT

重发-《香港重要政经日程》--7月3日-7月7日

(修正内容)

================== 今日重要政经消息=================

7月3日（周五）

-- 万景 首日挂牌。

-- 正大企业 首日挂牌。

-- 辰兴发展 首日挂牌。

-- 彩客化学 首日挂牌。

--11:00 英皇证券 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月6日（周一）

*-- 汇丰公布6月份香港PMI。

-- 国联证券 首日挂牌。

-- 新明中国 首日挂牌。

--10:30 中建置地 东特别大会。

* 7月7日（周二）

-- 和美医疗 首日挂牌。

-- 天韵国际 首日挂牌。

-- 鲁证期货 首日挂牌。

-- 公布6月外汇储备资产数字。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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