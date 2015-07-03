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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在疲弱的中国服务业PMI公布后跌破0.76

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    * 澳元/美元跌破0.76美元，之前公布的中国服务业PMI数据大幅下滑
    * 中国6月汇丰服务业PMI跌至51.8，5月为53.5
    * 数据公布前澳元/美元在0.7615水准交投
    * 0.7590-00仍有一定支撑
    * 中国股市表现疲软，对于澳元不利
    * 若跌破0.7580，可能引发进一步大跌
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)

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