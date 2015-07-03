版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:12 BJT

离岸人民币：日本野村控股集团五年宝岛债以3.95%询价--消息

路透台北7月3日 - 两位消息人士周五表示，日本野村控股 旗下的野村国际资本(Nomura International Funding Pte.)计划发行五年期宝岛债，满四年可开始赎回券(NC4)以3.95%对外询价。

路透暂时未能联系到该公司对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐