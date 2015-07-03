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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:11 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆陷于区间波动但走势沉闷，等待希腊公投

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    * 欧元/日圆在亚洲时段走势沉闷，盘中迄今高点和低点分别为136.4
6和136.23
    * 支撑位仍在136.00附近，昨日小时图上在此处留下多个低点
    * 135.80-90有进一步支撑，135.88为周二低点，若跌破此处前景看
空，下看周一低点133.80
    * 小时图上一目均衡云区存在阻力，目前云区介于136.48-85，将会
收窄
    * 日线图上阻力位在一目均衡转换线136.85、200日移动均线137.19
和一目均衡基准线137.37
    * 今日将有部分位于136.50的期权到期
    (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 许娜)

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