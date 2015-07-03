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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 16:34 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--7月3日

路透香港7月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司一
览表：
        
 新股申购：
 公开招股日    公司名称             发行量    集资额       发行价        上市日  保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)     (港元)                
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 6/30-7/6      金嗓子               1.816     8.3-11.4     4.58-6.28     7/15    瑞信
 6/30-7/6      中智药业             2         4.92-6.16    2.46-3.08     7/13    国信证券(香港)
 6/25-30       培力控股             0.7113    3.7-4.4      5.16-6.19     7/8     交银国际
 6/25-30       和美医疗             2.1081    14.3-15.9    6.8-7.55      7/7     摩根士丹利和建银
                                                                                 国际
 6/24-29       天韵国际             2.5       3.2-4.2      1.28-1.68     7/7     国泰君安
 6/24-29       环球医疗金融<2666.H  4.232     32.5-42.32   7.68-10       7/8     高盛和野村
               K>                                                                
 6/23-26       鲁证期货             2.75      7.98-10      2.9-3.64      7/7     齐鲁国际和海通国
                                                                                 际
 6/23-26       国联证券             4.4264    35.4*        8*            7/6     交银国际、农银国
                                                                                 际和齐鲁国际
 6/23-26       新明中国             4.7       6.72*        1.43*         7/6     光大证券
                                                                                 
 
 2015年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 *7/3        彩客化学               4.01        5           升1.2%       国泰君安、中银国际
 *7/3        万景                   0.8         0.8         升37.5%      丰盛融资
 *7/3        正大企业国际           不适用      不适用      跌28.75%^    瑞银证券
 *7/3        辰兴发展               3           3           持平         工银国际
 7/2         天彩控股               3.38        6.76        跌2.7%       中银国际
 6/29        联想控股               42.98       151.7       跌0.07%      瑞银证券、高盛
 6/26        维太移动               2.48        5.3         升2%         海通国际
 6/26        红星美凯龙             13.28       72.2        跌4%         中金公司、高盛
 6/23        亚美能源               3           22.8        跌7.3%       中金香港、汇丰
 6/18        中国绿宝               4.71        7.77        跌9.38%      安信国际
 6/19        百信药业               1.22        3.10        升18.33%     光大证券
 6/11        三生制药               9.1         55.2        升2.7%       中信证券、高盛和摩根士丹利
 6/3         长江实业地产           不适用      不适用      升5.8%^      美银美林及汇丰
 6/1         华泰证券               24.8        347.2       升4.8%       华泰金融、摩根大通及瑞银
 5/27        云南水务投资           5.8         16.67       升25%        招商证券（香港）
 5/27        德基科技               2.28        3.42        升14.9%      交银国际
 5/12        滴达国际               0.68        1.36        升42.6%      华富嘉洛
 4/30        昊海生物科技           59          23.6        跌1%         瑞银
 4/16        现恒建筑               0.66        1.32        升80.3%      东英
 4/10        广发证券               18.85       279         升34.7%      广发证券(香港)及高盛
 4/8         NIRAKU                 1.18        3.54        升0.8%       申银万国
 3/31        高伟电子               4.25        8.84        跌9.9%       摩根士丹利
 3/31        福耀玻璃               16.8        73.9        升13%        招商证券及瑞银
 3/12        香港宽频               9           58          持平         高盛、摩根大通和瑞银
 3/12        华夏动漫               3.65        3.9         升1.9%       法国巴黎
 3/11        春立医疗               13.88       2.3         升3%         光大证券
 3/11        苏创燃气               2.08        4.16        升0.5%       法国巴黎银行
 3/11        KTL                    3           0.84        升60.7%      建银国际
 2/13        集成伞业               1.1         1.65        升56.4%      中国平安资本(香港)
 1/30        时间由你               1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16        科劲国际               1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15        雅仕维                 6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15        新龙移动               0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15        泰加保险               1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14        日成控股               0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13        佐力小贷               1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9         高鹏矿业               0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                         
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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