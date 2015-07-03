《香港已公布新股发行上市日程表》--7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透香港7月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 6/30-7/6 金嗓子 1.816 8.3-11.4 4.58-6.28 7/15 瑞信 6/30-7/6 中智药业 2 4.92-6.16 2.46-3.08 7/13 国信证券(香港) 6/25-30 培力控股 0.7113 3.7-4.4 5.16-6.19 7/8 交银国际 6/25-30 和美医疗 2.1081 14.3-15.9 6.8-7.55 7/7 摩根士丹利和建银 国际 6/24-29 天韵国际 2.5 3.2-4.2 1.28-1.68 7/7 国泰君安 6/24-29 环球医疗金融<2666.H 4.232 32.5-42.32 7.68-10 7/8 高盛和野村 K> 6/23-26 鲁证期货 2.75 7.98-10 2.9-3.64 7/7 齐鲁国际和海通国 际 6/23-26 国联证券 4.4264 35.4* 8* 7/6 交银国际、农银国 际和齐鲁国际 6/23-26 新明中国 4.7 6.72* 1.43* 7/6 光大证券 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *7/3 彩客化学 4.01 5 升1.2% 国泰君安、中银国际 *7/3 万景 0.8 0.8 升37.5% 丰盛融资 *7/3 正大企业国际 不适用 不适用 跌28.75%^ 瑞银证券 *7/3 辰兴发展 3 3 持平 工银国际 7/2 天彩控股 3.38 6.76 跌2.7% 中银国际 6/29 联想控股 42.98 151.7 跌0.07% 瑞银证券、高盛 6/26 维太移动 2.48 5.3 升2% 海通国际 6/26 红星美凯龙 13.28 72.2 跌4% 中金公司、高盛 6/23 亚美能源 3 22.8 跌7.3% 中金香港、汇丰 6/18 中国绿宝 4.71 7.77 跌9.38% 安信国际 6/19 百信药业 1.22 3.10 升18.33% 光大证券 6/11 三生制药 9.1 55.2 升2.7% 中信证券、高盛和摩根士丹利 6/3 长江实业地产 不适用 不适用 升5.8%^ 美银美林及汇丰 6/1 华泰证券 24.8 347.2 升4.8% 华泰金融、摩根大通及瑞银 5/27 云南水务投资 5.8 16.67 升25% 招商证券（香港） 5/27 德基科技 2.28 3.42 升14.9% 交银国际 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同