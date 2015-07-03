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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:34 BJT

基金产业：最近一周全球债市基金流出61亿美元，连四周赎回--美银美林

路透纽约7月2日 - 美银美林周四公布全球研究报告显示，全球投资者在6月30日止当周赎回61亿美元债市基金，为连续第四周赎回，且创2013年7月以来四周最大流出规模。

主要投资美国公债的基金赎回23亿美元，为连续第10周赎回，且为2009年3月以来资金流出最长持续时间。高收益债券基金赎回29亿美元，为连续第四周资金流出。

股票基金流出4亿美元，为三周来首次出现赎回。专投美股的基金连续第二周流出，流出规模为59亿美元，欧洲股市基金流入17亿美元，为连续第七周资金流入。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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