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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:28 BJT

台湾债市：10年公债殖利率区间偏跌，因美国就业数据不如市场预期

路透台北7月3日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘区间偏跌；交易员表示，由于美国非农就业数据表现不如预期，令盘初台债主流券殖利率随美债微幅拉回整理，今日104/5殖利率料转趋靠向1.50%。

他们并指出，今日五年公债104/9期增额券 展开发行前交易，盘初也因美债利多而徘徊在0.99%附近但量能低迷，交投仍聚焦10年券104/5。目前美国指标10年公债殖利率仅是稍从波段高点回落，并未释出明显方向，预计台债主流券维持狭幅盘整格局。

〞目前台债就自己走自己的，只是稍微跟美债反应。〞一位外商银行台债交易员说。

当地时间10:16，台湾加权指数 重挫1.07%，跌破9,300点整数关口，证券交易员认为，美国就业数据欠佳拖累美股收跌，致台股今日随亚股走势疲弱，此举有利于台债早盘区间偏多，但反应幅度有限。

美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。

美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美国联邦储备理事会( FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。指标10年期公债价格 收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点， 本周收益率下滑8个基点。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.500%-1.515%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。

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