台湾债市：10年公债殖利率区间偏跌，因美国就业数据不如市场预期

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北7月3日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘区间偏跌；交易员表示，由于美国非农就业数据表现不如预期，令盘初台债主流券殖利率随美债微幅拉回整理，今日104/5殖利率料转趋靠向1.50%。
他们并指出，今日五年公债104/9期增额券 展开发行前交易，盘初也因美债利多而徘徊在0.99%附近但量能低迷，交投仍聚焦10年券104/5。目前美国指标10年公债殖利率仅是稍从波段高点回落，并未释出明显方向，预计台债主流券维持狭幅盘整格局。
〞目前台债就自己走自己的，只是稍微跟美债反应。〞一位外商银行台债交易员说。
当地时间10:16，台湾加权指数 重挫1.07%，跌破9,300点整数关口，证券交易员认为，美国就业数据欠佳拖累美股收跌，致台股今日随亚股走势疲弱，此举有利于台债早盘区间偏多，但反应幅度有限。
美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。
美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美国联邦储备理事会( FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。指标10年期公债价格 收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点， 本周收益率下滑8个基点。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.500%-1.515%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。
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--《综述》MF警告希腊面临严重财政困境；纾困公投临近 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同