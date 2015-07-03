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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:38 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

路透北京7月3日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(8日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

上述三期债为该行今年第13期 、第14期 以及第15期 的增发债，票面利率依次是2.69%、3.44%和3.73%。

具体发行条款如下：

2015第13期、第14期和第15期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；5年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

招标时间 7月8日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月10日

起息日 5月22日

发行期 7/9-10

上市日 7月14日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 边竞/林高丽)

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