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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:38 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投走升，因美国就业数据疲弱

路透台北7月3日 - 台币兑美元 周五盘初实质交投走升。交易员表示，美国非农就业数据弱于预期，引发国际美元回落，台币也随着韩元等非美货币转强。

不过汇银人士指出，中国股市跌势未止，台股也扩大跌幅，且周日又有希腊公投变数，预料外资将有自股市调节并汇出的需求。

〞看看下午会不会有汇出，若有就会靠向30.90价位。〞一位银行交易员表示。

另一外商银行交易员则称，周日希腊公投结果，将对国际金融市场产生一翻两瞪眼的效应，基于避险需求，美元的买盘应该会增加，此将抑制台币进一步走强。

台币早盘实质交易区间落在30.850-30.889；上日交易区间在30.895-30.940。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘扩大；一个月美元/台币远汇 暂报30.860/30.870，上日收在30.844。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.850-30.930

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-- 欧洲金融：欧洲央行周一将讨论为希腊银行业者提供紧急融资的规定--消息

--《全球汇市》美元下跌，受累于令人失望的美国非农就业报告 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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