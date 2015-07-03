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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 11:19 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，希腊公投前市况审慎

“一些人认为希腊周日将支持财政撙节。如果他们真的支持撙节，那
么股市下周可能会上涨，而这样的可能性正在抑制今日的卖压，”大和证
券策略师野间口毅表示。
    
    迅销 挫跌4%，该公司周四时表示，6月日本国内优衣库的同
店销售较上年同期下滑11.7%。
    
    三井住友金融集团 上涨2.2%，此前有报导称，该公司在今
年秋季前将建立目标，以降低交叉持股。
    
    东证股价指数 跌0.1%，至1,646.13点；JPX-日经400指数<.JP
XNK400>亦跌0.1%，至14,867.92。(完)
  　　

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