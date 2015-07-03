中国票据市场：转贴利率本周下滑，资金预期乐观收票需求料进一步回暖

路透上海7月3日 - 中国票据市场转贴利率本周下滑，月初机构陆续恢复收票，但整体力度尚有限；又一轮IPO启动，且月初还有例行缴准，机构多倾向先观望流动性及资金价格动向后，再加大收票力度。

交易员指出，再次降息降准表明货币宽松仍在路上，而且股市暴跌不止，为救市货币政策进一步放松的可能性犹存，在乐观的政策预期下，资金面应能延续宽裕局面，收票需求也会逐步回暖。

“这周市场算比较稳定，月头上有些收的，但也不是很急，不少资金月初到期要续(借)，资金不算很松...但下半年初还是要拿一点的，到了月中（收票需求）会更明显一些，”上海一银行交易员表示。

他并透露，目前国股(国有和股份制银行)承兑的足月(六个月)票转贴价格回落至3.3-3.4%附近，较上周低10个基点(bp)左右，未来随着收票需求恢复，转贴利率还有一定下行空间。

中国央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价