中国票据市场：转贴利率本周下滑，资金预期乐观收票需求料进一步回暖

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月3日 - 中国票据市场转贴利率本周下滑，月初机构陆续恢复收票，但整体力度尚有限；又一轮IPO启动，且月初还有例行缴准，机构多倾向先观望流动性及资金价格动向后，再加大收票力度。
交易员指出，再次降息降准表明货币宽松仍在路上，而且股市暴跌不止，为救市货币政策进一步放松的可能性犹存，在乐观的政策预期下，资金面应能延续宽裕局面，收票需求也会逐步回暖。
“这周市场算比较稳定，月头上有些收的，但也不是很急，不少资金月初到期要续(借)，资金不算很松...但下半年初还是要拿一点的，到了月中（收票需求）会更明显一些，”上海一银行交易员表示。
他并透露，目前国股(国有和股份制银行)承兑的足月(六个月)票转贴价格回落至3.3-3.4%附近，较上周低10个基点(bp)左右，未来随着收票需求恢复，转贴利率还有一定下行空间。
中国央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同