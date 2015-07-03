美国个股：通用电气遭遇监管阻力，或被迫寻求其它交易及更多回购

路透7月2日 - 面对美国和欧洲的监管阻力，美国通用电气(奇异,GE) 可能需要另寻家电业务买家及工业业务扩张之路，以推动正在进行的战略改革。

首席执行官伊梅尔特(Jeffrey Immelt)希望进一步聚焦喷气发动机和发电涡轮机等高利润产品的生产，并逐渐摆脱高风险的金融业务。

但是他为此采取的两项行动受到质疑，监管部门担心相关交易会减弱市场竞争。

通用电气周四会晤了欧盟反垄断监管官员，希望打消后者对通用电气以124亿欧元(137亿美元)收购阿尔斯通 电力设备业务的担忧。欧洲反垄断监管部门担心，该交易可能会导致欧洲仅剩下两家燃气轮机企业。

美国司法部周三提起诉讼，旨在阻止通用电气将家电业务作价33亿美元售予瑞典伊莱克斯 ，称此交易会导致全球前三强企业中两强合并。

通用电气表达出了对达成这些交易的信心，只是交易完成的时间需要后延。

但投资者已经开始琢磨，如果伊莱克斯和阿尔斯通交易受挫，伊梅尔特还可能寻求其它哪些方案。

分析师和投资者称，就阿尔斯通案来说，通用电气可能需要寻求其它收购机会以提升其核心工业业务，或回购更多股票，抑或两招并施。

伊莱克斯案方面，据William Blair分析师称，如果家电业务出售行动失败，通用电气可能会转向LG电子(LG Electronics) 、三星电子 或中国的制造商兜售。穆迪分析师Russell Solomon称，其它选项可能是通用电气拥有持股的墨西哥Mabe，或是私募股权公司。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)