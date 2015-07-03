中国金融：改革要相信市场，IPO注册制需尽快落地--央行货币政策委员

路透北京7月3日 - 财新网周五刊登中国央行货币政策委员会委员黄益平的文章称，中国金融改革要相信市场。造成近期A股市场大幅震荡的原因很多，“相信不相信市场”仍然是一个问题。对于监管层来说，已经承诺的IPO注册制需要尽快落地。

黄益平文章称，在一些领域市场化改革中出现的问题，究竟是市场机制引起的还是改革不彻底引起的，需要认真分析。监管当局尤其应该关注资本市场的杠杆率，对于再次凸显出来的伞型信托和银行配资等的膨胀问题，可以考虑设立国家金融稳定委员会。

“把股价作为调控目标既难操作又很危险，我并不反对监管当局在出现重大'股灾'的时候采取'救市'的手段。但一些舆论把做空视为'敌对势力'行为，真让人感慨今夕何夕。”他写到。

他表示，相信不相信市场，这不是一个简单的学术问题，而是会实实在在地体现到具体的改革措施中的。相信市场，并不要求所有的政策都要一步到位地放开。当然，相信市场并不意味着政府完全不作为，但政府要做该做的事情。

他具体指出，证监会一直致力于提高上市公司信息披露的质量以及治理结构的水平，已经承诺的IPO注册制需要尽快落地。监管当局尤其应该关注资本市场的杠杆率，对于风险承受力低、对金融产品理解能力弱以及因制度原因存在道德风险问题的个人或机构投资者，应该严格限制杠杆的使用。

另外，金融机构之间缺乏有效的协调，是一个老问题，但在这一轮股市震荡期间再次凸显出来，包括伞型信托和银行配资等的膨胀，也许可以考虑设立国家金融稳定委员会。

“至于像股价应该处于什么水平、往哪里走、怎样走这类问题，政府还是应该相信市场，让市场参与者去决定吧。”他表示。

此外，黄益平指出，中国国企的问题仍然没有得到解决，要素市场特别是金融市场的扭曲依然十分严重。这两个领域恰恰也是最后一步市场化改革的重点。

中国的“渐进式过渡”策略以“摸着石头过河”闻名于世，其核心是两个双轨制。第一个是国有与民营企业之间的双轨制，即在保留国有企业的同时让民营企业快速发展。随着国有企业在经济中的相对比重不断下降，最终走向市场经济就有可能是一个水到渠成的事情。

第二个是产品与要素之间的双轨制，政府一方面完全放开产品市场，另一方面却继续干预金融、能源、土地等投入品市场。

黄益平表示，客观地说，对市场化改革的有些担忧是合理的，比如对于金融部门不能一放了之，而应该在放开市场机制的同时加强监管。有些担忧是可以克服的，比如企业缺乏风险定价的能力，可能是存在制度性的扭曲或者限制，这些可以通过改革来解决。还有些担忧恐怕跟部门的既得利益有关，这只能通过有效的顶层设计来协调。