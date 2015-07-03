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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:02 BJT

韩国金融市场：美国疲弱就业数据促使韩元上涨；韩股下跌

“市场对追加预算方案已经有所预料，其规模略低于原先预期，”东部证券的外汇分析师Yuna Park说，“韩元/美元今日将在1,115-1,125附近波动，1,120韩元附近的出口商结算需求或提振韩元。”

她还表示，投资者在希腊公投前处于观望状态。公投结果将决定希腊在欧洲的命运。

韩国股市中午时分下跌，因投资者在希腊公投前保持谨慎，同时也因接连三日上涨后出现获利回吐。

韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.6%至2,094.88点，上日收于2,107.33点，为一个月来最高收盘点位。

“股市已经消化了有关追加预算计划的预期，现在的关键是实施这一计划。”Yuanta Securities的分析师Cho Byung-hyun还称，该计划中长期对市场是利好。

韩华石化 跌2.7%，该公司称旗下一塑料厂发生爆炸，致五人死亡、一人失踪。

权重股三星电子 跌2.2%，该公司下周初将公布业绩初估。

0236GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,121.3 1,125.0

日圆/韩元 9.1132/186 9.1193

韩国公债期货 * 108.96 108.91

韩国综合股价指数 2,094.88 2,107.33

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/孙国玉；审校 王兴亚/张涛)

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