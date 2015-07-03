韩国金融市场：美国疲弱就业数据促使韩元上涨；韩股下跌

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
“市场对追加预算方案已经有所预料，其规模略低于原先预期，”东部证券的外汇分析师Yuna Park说，“韩元/美元今日将在1,115-1,125附近波动，1,120韩元附近的出口商结算需求或提振韩元。”
她还表示，投资者在希腊公投前处于观望状态。公投结果将决定希腊在欧洲的命运。
韩国股市中午时分下跌，因投资者在希腊公投前保持谨慎，同时也因接连三日上涨后出现获利回吐。
韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.6%至2,094.88点，上日收于2,107.33点，为一个月来最高收盘点位。
“股市已经消化了有关追加预算计划的预期，现在的关键是实施这一计划。”Yuanta Securities的分析师Cho Byung-hyun还称，该计划中长期对市场是利好。
韩华石化 跌2.7%，该公司称旗下一塑料厂发生爆炸，致五人死亡、一人失踪。
权重股三星电子 跌2.2%，该公司下周初将公布业绩初估。
0236GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,121.3 1,125.0
日圆/韩元 9.1132/186 9.1193
韩国公债期货 * 108.96 108.91
韩国综合股价指数 2,094.88 2,107.33
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/孙国玉；审校 王兴亚/张涛)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同