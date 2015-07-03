中国金融：央行就银行卡清算机构管理征求意见，核心业务系统不得外包

* 银行卡清算机构确保基础设施安全稳定

* 核心业务系统不得外包

* 明确境外银行卡清算机构业务范围

路透北京7月3日 - 为促进中国银行卡清算市场健康发展，中国央行周五就银行卡清算机构管理办法向社会公开征求意见，要求银行卡清算机构确保基础设施安全稳定，其核心业务系统不得外包，并且明确了境外机构的业务边界，完善了申请流程等。

央行网站刊登《银行卡清算机构管理办法（征求意见稿）》，从申请程序、审批期限、中止业务等方面细化国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定。规定在中国境内发行的银行卡在境内使用时，其相关交易处理应当通过境内银行卡清算业务基础设施完成，同时清算资金应当通过经过境内银行以人民币完成资金结算。

征求意见稿要求银行卡清算机构确保银行卡清算基础设施的安全、稳定和高效运行。明确基础设施包括业务处理系统、风险管理系统、差错处理系统、信息服务系统、客户服务系统及其同城、异地灾备系统等，其中业务处理系统、风险管理系统、差错处理系统、信息服务系统、灾备系统属于核心业务系统。

征求意见稿并规定，在向央行申请银行卡清算业务许可证时，银行卡清算机构的注册资本应当由出资人以自有资金出资，并应提交业务筹备申请书、申请人业务能力资质证明、对持卡人保护机制说明等详细的申请资料。

根据此前国务院的决定，申请机构注册资本不低于10亿元。且主要出资人申请前一年总资产不低于20亿元或净资产不低于5亿元。在提出申请前还需连续从事银行、支付或者清算业务5年以上，连续盈利3年以上等。

**明晰境外机构业务边界**

征求意见稿明确了境外银行卡清算机构的业务边界，境外机构可授权境内收单机构或与境内银行卡清算机构合作，实现境外发行的银行卡在境内的使用；可授权境内发卡机构发行仅限于境外使用的外币银行卡；或与境内银行卡清算机构合作授权发行双品牌银行卡，且采用境内银行卡清算机构的发卡标准，境内交易由境内银行卡清算机构处理。

针对此前国务院决定豁免境外银行卡清算机构在境内设立经营实体。本次征求意见稿中对此进行完善，并称对境内银行卡清算体系稳健运行或公众支付信心具有重要影响的，应当在中国境内设立法人实体，依法取得银行卡清算业务许可证。

对新进入中国市场、为境内主体提供外币的银行卡清算服务，且按规定原则上无需在境内设立经营实体的境外机构，征求意见稿要求，应在提供服务前30日向中国央行和银监会提交基本信息、系统运行、业务规则等相关报告。在终止服务前，也许提前30日向央行和银监会提出报告。

**细化国务院决定业务流程**

征求意见稿称，银行卡清算机构向央行提出申请，央行在受理申请之日起10日本将申请资料交送银监会，银监会将在15日内出具书面意见。央行将结合银监会意见，在受理之日起90日内做出批准或不批准的决定。

征求意见稿还细化明确了开业申请资料要求，要求申请人在筹备期满前30日向央行提交开业申请，报送开业申请书、银行卡清算业务标准体系和业务规则的具体内容及详细说明等各项材料。

央行将采取查询有关国家机关、国家信用信息共享交换平台、征信机构、拟任职人员曾任职机构，开展专业知识能力测试等方式对拟任职董事、高级管理人员是否符合任职资格条件进行审查。

征求意见稿还要求银行卡清算机在符合相关国家标准和行业标准的基础上，设立企业标准，且标准体系应涵盖业务的全流程。并完善法律处罚细则等。

为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，推进消费扩大升级，在2014年10月的国务院常务会议上，中国总理李克强曾明确提出决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。