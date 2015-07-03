更新版 1-中国股市：沪综指早盘收跌3.3%，期指引领现货缩减跌幅

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
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路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌3.3%。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，恐慌盘杀跌令大盘下跌较快，不过早盘后段，多头在期指上率先发力，引领大盘缩减跌幅。
早盘收市时，沪综指 报3,785.565点，跌127.202点或3.25%，早盘一度下跌7.24%。上海A股半日成交3,634亿元人民币，上日全天为7,320亿元。
“期指引导现货，这个迹象很明显。”东北证券分析师沈正阳指出，“总理海外谈话中还提到股市，这较为罕见，表明政府对股市大跌已经急了，未来期待有更大利好出台。”
早盘收市时，三大期指品种中，中证500期指<0#CIC:>已由跌转升，上证50期指<0#CIH:>和沪深300期指<0#CIF:>均已扳回大部分跌幅，沪深300期指主力7月合约 收报4,045.6点，跌0.44%，盘中最大跌幅达6.92%。
中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。在他的讲话中，资本市场对经济的作用已提高到与财政政策和货币政策几乎比肩的地步。
在谈及早盘股指急挫的原因时，分析师均将矛头指向了重量级救市政策的缺位。湘财证券策略分析师朱礼旭指出，“救市的措施低于预期加剧恐慌盘的释放。”
近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。
中国中车 早盘收升2.68%。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同