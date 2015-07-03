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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 11:54 BJT

中国汇市：人民币早盘微跌购汇需求不减，短期波动区间难打开

路透上海7月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微跌，中间价则小幅升值。交易员表示，6月底以来人民币波动率有所上升，或预示汇率仍存贬值压力，加之客盘购汇不减，然而央行维稳态度坚决，汇价波动区间亦难打开。

他们并表示，市场预期仍较为一致，趋势行情难出，僵持行情更冲淡交投意愿。

“市场不动啊，怎么聊。”一外资行交易员无奈表示，“今年感觉特别难做，往年6-7月都是波动较大的时段，现在也只能看看别的市场了”。

北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.2063元，上日收报6.2049元。今日人民币兑美元中间价 为6.116元，上日中间价为6.1171元。

截止北京时间11:20，人民币兑美元即期成交量 仅成交38.8亿美元。

全球汇市方面，美元周五在亚市早盘下跌，因令人失望的美国就业数据，及希腊公投前的谨慎气氛都遏制了市场人气。美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2470/6.252，上日尾盘为6.2495。

北京时间11:30，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2052/6.2053元，上一交易日尾盘报6.2019元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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