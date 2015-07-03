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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 11:57 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段窄幅波动，但倾向于上涨

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* 美元指数在亚洲市场几无变动--市场关注焦点集中在澳元/风险/中国股市大幅波动

* 美元指数低开0.25%，因美国非农就业报告喜忧参半--今日美国市场适逢假期休市，应会限制波动性

* 尽管下跌，但美元指数的五日、10日和20日移动均线攀升

* 20日波林格区间扩大--尽管只是刚刚开始，但看多趋势确立

* 昨日波动区间上下限95.87/96.42分别为初步支撑位/阻力位

* 技术图表：　link.reuters.com/dyz94w

(完)

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