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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:08 BJT

中国货币市场：七天回购利率续小涨，IPO启动但资金供给仍充裕

路透上海7月3日 - 中国银行间市场周五回购利率 整体变动不大，仅七天回购利率小幅续涨；今日新一轮IPO启动，跨申购周期的七天资金需求不少，不过供给仍充裕，市场预期平稳。

交易员表示，尽管下周初仍在新股发行密集期，但由于此轮没有大盘股，对资金面后续影响也不会明显增加，近期资金面稳中偏松的格局料将延续。

“挺宽松的，这两天大行钱还蛮多的，非银（机构）借的也不算猛，看来这轮IPO影响有限，”华东一银行交易员称。

她谈到，七天回购最近几日走势相对坚挺，一方面是IPO资金需求升温，此外也与开盘价有关，“之前开盘都往下拉，但盘中会回去一些，这两天就没有压开盘价，盘中就涨上去了。”

今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.75%，接近上日加权平均利率2.7487%。

7月首批27只新股IPO网上发行于今日启动，网上申购日集中在周五至下周三(8日)。参看详情，请点选

上海一银行交易员则表示，近日股市暴跌引发广泛关注，对于政策出手救市的预期持续升温；在货币政策方面，即使没有更多大动作出现，央行应该也会保持相对温和的态度，流动性料仍能维持宽裕局面。

央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1386 1.1375 +0.11

七天 2.8228 2.7487 +7.41

14天 3.2544 3.2792 -2.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.7150 0.3650 +435.00

七天 3.0500 2.5000 +55.00

14天 2.5550 2.7000 -14.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3000 1.2400 +6.00

七天 2.9000 2.8700 +3.00

14天 3.3200 3.3000 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.1590 1.1608 -0.18

七天 2.8020 2.7120 +9.00

三个月 3.2020 3.2120 -1.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)

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