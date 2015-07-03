中国货币市场：七天回购利率续小涨，IPO启动但资金供给仍充裕

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月3日 - 中国银行间市场周五回购利率 整体变动不大，仅七天回购利率小幅续涨；今日新一轮IPO启动，跨申购周期的七天资金需求不少，不过供给仍充裕，市场预期平稳。
交易员表示，尽管下周初仍在新股发行密集期，但由于此轮没有大盘股，对资金面后续影响也不会明显增加，近期资金面稳中偏松的格局料将延续。
“挺宽松的，这两天大行钱还蛮多的，非银（机构）借的也不算猛，看来这轮IPO影响有限，”华东一银行交易员称。
她谈到，七天回购最近几日走势相对坚挺，一方面是IPO资金需求升温，此外也与开盘价有关，“之前开盘都往下拉，但盘中会回去一些，这两天就没有压开盘价，盘中就涨上去了。”
今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.75%，接近上日加权平均利率2.7487%。
7月首批27只新股IPO网上发行于今日启动，网上申购日集中在周五至下周三(8日)。参看详情，请点选
上海一银行交易员则表示，近日股市暴跌引发广泛关注，对于政策出手救市的预期持续升温；在货币政策方面，即使没有更多大动作出现，央行应该也会保持相对温和的态度，流动性料仍能维持宽裕局面。
央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.1386 1.1375 +0.11
七天 2.8228 2.7487 +7.41
14天 3.2544 3.2792 -2.48
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.7150 0.3650 +435.00
七天 3.0500 2.5000 +55.00
14天 2.5550 2.7000 -14.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3000 1.2400 +6.00
七天 2.9000 2.8700 +3.00
14天 3.3200 3.3000 +2.00
Shibor
其中:隔夜 1.1590 1.1608 -0.18
七天 2.8020 2.7120 +9.00
三个月 3.2020 3.2120 -1.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同