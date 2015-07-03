中国债市动态：国债期货带动现券走强，股灾令货币政策再出手预期升温

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率走低，受国债期货大涨带动，股市持续暴跌令货币政策再度出手援救的预期升温；利率互换(IRS)则小幅上行，因新一轮IPO今日启动，可能对回购利率短期形成扰动。
交易员指出，股市大幅波动导致部分资金离场，并进入债市寻求避险；而市场憧憬周末或再出宽松政策以稳定股市，亦打压收益率下行，其中长端下行尤为明显。
“股市进入这么一个崩盘的状态，（市场）风险偏好情绪立刻反转...国债期货涨的不错，可能受到了避险资金（推动）。”北京一银行交易员说。
他并表示，市场情绪现在更倾向于安全资产，同时资金流方面或出现资产配置从股市到债市的转换；此外，股市下挫叠加可能进一步拖累投资和消费，市场对经济前景更加悲观。
国债期货几乎平开后一路走高，其中国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.270元，较上日结算价大涨0.60%；10年期T1509 收报95.170元，较上日结算价涨0.56%。
中国政府多重利好政策下中国股市仍然持续下挫。中国证监会周四晚间再次发布官方微博，决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。
华创证券首席债券分析师屈庆认为，股市的波动牵动金融市场，也牵动债券市场的走势；但辩证的看，即使出台政策来救股市，同时短期也利多债券市场，那么可能又回到股市好转，债券中期又有压力的环境。
“如果从大类资产配置的角度看，债券市场要持续走强，恐怕还是需要股市明显降温才行。”他点评称。
剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新报价 在3.5700%/3.5575%，上日尾盘为3.5825%/3.5700%；剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0750%，上日尾盘为4.1300%/4.1000%。（完） (发稿 侯向明； 审校 边竞/林高丽)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同