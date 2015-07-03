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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:29 BJT

中国债市动态：国债期货带动现券走强，股灾令货币政策再出手预期升温

路透北京7月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率走低，受国债期货大涨带动，股市持续暴跌令货币政策再度出手援救的预期升温；利率互换(IRS)则小幅上行，因新一轮IPO今日启动，可能对回购利率短期形成扰动。

交易员指出，股市大幅波动导致部分资金离场，并进入债市寻求避险；而市场憧憬周末或再出宽松政策以稳定股市，亦打压收益率下行，其中长端下行尤为明显。

“股市进入这么一个崩盘的状态，（市场）风险偏好情绪立刻反转...国债期货涨的不错，可能受到了避险资金（推动）。”北京一银行交易员说。

他并表示，市场情绪现在更倾向于安全资产，同时资金流方面或出现资产配置从股市到债市的转换；此外，股市下挫叠加可能进一步拖累投资和消费，市场对经济前景更加悲观。

国债期货几乎平开后一路走高，其中国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.270元，较上日结算价大涨0.60%；10年期T1509 收报95.170元，较上日结算价涨0.56%。

中国政府多重利好政策下中国股市仍然持续下挫。中国证监会周四晚间再次发布官方微博，决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

华创证券首席债券分析师屈庆认为，股市的波动牵动金融市场，也牵动债券市场的走势；但辩证的看，即使出台政策来救股市，同时短期也利多债券市场，那么可能又回到股市好转，债券中期又有压力的环境。

“如果从大类资产配置的角度看，债券市场要持续走强，恐怕还是需要股市明显降温才行。”他点评称。

剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新报价 在3.5700%/3.5575%，上日尾盘为3.5825%/3.5700%；剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0750%，上日尾盘为4.1300%/4.1000%。（完） (发稿 侯向明； 审校 边竞/林高丽)

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