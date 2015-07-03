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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:37 BJT

重发-离岸人民币：纽西兰恒天然10年宝岛债以4.50%询价--消息

(删除标题多余赘字)

路透台北7月3日 - 两位消息人士周五表示，纽西兰乳品业者FONTERRA(恒天然) 计划发行10年期宝岛债，以4.50%对外询价。

路透暂时未能联系到该公司对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 毕晓雯)

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