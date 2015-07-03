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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:23 BJT

离岸人民币：法国东方汇理银行10年期宝岛债以4.25%询价--消息

路透台北7月3日 - 两位消息人士周五指出，法国东方汇理银行 10年期宝岛债以4.25%询价。

路透暂时未能联系到东方汇理银行对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校)

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