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货币新闻 | 2015年 7月 3日 星期五 13:32 BJT

标题新闻：希腊公投拟投赞成和反对票比例分别为44.8%和43.4%，74%希望续留欧元区-民调

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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