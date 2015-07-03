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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 13:55 BJT

新西兰利率：经济学家预计新西兰央行今年将再降息三次

路透惠灵顿7月3日 - 到今年年底，新西兰央行料将抹去去年的全部升息幅度，奶制品价格下滑、经济活动放缓以及信心下滑，促使经济学家下调对该国经济增长的预估，甚至提及经济可能陷入衰退。

有四位新西兰分析师本周改变立场，预计新西兰央行将把指标利率降至2.5%的低点，远远低于央行三周前在最新政策声明中暗示的水平。

新西兰央行去年将利率上调100个基点，成为第一个加息的发达经济体，但在维持按兵不动状态近一年后，该行于上月加入了全球宽松阵营，原因是大宗商品价格走软、通胀率牢牢处于低位、以及全球经济前景喜忧参半。

西太平洋银行周五预计，新西兰元央行今年还将降息三次，分别在7月、9月和10月。该行之前的预期是再降息两次。ASB Bank、德意志银行和澳新银行之前也预计，新西兰元央行今年还将降息三次。

西太平洋银行给出的理由是，企业和消费者信心下滑、奶制品价格疲软、中国股市暴跌及希腊债务危机的波及效应，尽管存在阻碍降息的理由，包括新西兰元汇率下跌及对房地产市场的影响等。

金融市场行情目前反映7月23日降息25个基点至3%的机率超过90%，未来12个月宽松幅度为55个基点。

一项路透调查给出的平均预期是，新西兰央行预计会在未来三个月内再度降息至3%，然后直到2016年底都按兵不动。 (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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