《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的(6月29日-7月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%，中间价则小贬0.04%。因跨半年末因素，人民币即期本周波动明显加大，周一购汇客盘推低汇价未果，在大行维稳下再度回到原先波动区间内，周二结汇盘发力推高汇价至一个月新高，并逼近6.20关口；但跨月之后汇价延续窄幅波动，且客盘购汇仍较积极，人民币贬值预期难消，波动区间仍难以突破。
公开市场操作: --中国央行在上周末意外降准降息齐发后，当周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。
分析人士并指出，尽管救市政策轮番登场，但目前股市尚未有效企稳，为提振金融市场信心，央行短期仍会营造较为宽松的政策氛围，逆回购料将延续，但其利率目前已低于二级市场水平，续降可能性暂较小。
债市: --中国银行间市场当周现券收益率窄幅震荡。央行定向降准叠加公开市场净投放，使银行间资金面整体充裕，但地方债等长期供给担忧仍在，现券改善有限。半年末过后，新一轮IPO启动及缴准时点临近，回购利率周中开始有所反弹，市场谨慎情绪加重；不过，6月PMI数据未能如期改善，基本面疲弱亦制约收益率上行空间。央行周五晚间公布对当日到期的MLF部分续作，对市场影响有待观察。
票据: --中国票据市场转贴利率当周下滑，月初机构陆续恢复收票，但整体力度尚有限；又一轮IPO启动，且月初还有例行缴准，机构多倾向先观望流动性及资金价格动向后，再加大收票力度。
交易员指出，再次降息降准表明货币宽松仍在路上，而且股市暴跌不止，为救市货币政策进一步放松的可能性犹存，在乐观的政策预期下，资金面应能延续宽裕局面，收票需求也会逐步回暖。
股市: --当周沪综指 累计下跌12.1%。虽然6月27日中国央行降准降息，但周一沪指受民间配资盘强平等负面因素影响，依旧大跌3.34%；周二受中国证监会澄清民间配资规模和地方养老金可能入市等利好消息提振，沪指收升5.5%创逾六年最大单日涨幅；周三逆转收挫5.2%；虽然周三晚间监管层出台降低交易结算费以及两融新规等政策利好，但市场信心严重缺失仍令沪指周四大幅收跌3.48%；周五适逢10只新股发行冻结资金，抽血效应致沪指大幅收挫5.77%至3,686.92点，再创逾三个月新低。
期市： --沪铜本周小幅扬升0.5%，为连续第二周上涨。中国经济成长前景改善以及国际美元走软共同提振铜价走势，但第三季度铜市料出现季节性需求淡季，叠加希腊债务危机持续发酵和中国经济增长放缓，或令涨势受限。沪铜主力合约 周五收报42,380元。 --沪金本周连续第二周下挫，累计跌幅0.6%，周内触及近一个月新低。希腊债务危机未能引发黄金强烈避险买气，而美国升息前景则一度拖累金价走势。不过最新美国就业岗位增幅不及预期削弱美元指数走势，助推金价收复部分失地。沪金主力合约 周五收报236.70元 。(完) (整理 边竞/吕雯瑾/倪蔚丹/张金栋/吴晓龙; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同